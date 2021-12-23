Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга утвердили большую программу мероприятий к 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

К празднованию блокадных годовщин в Петербурге подготовили более 126 мероприятий. Среди них — памятный концерт в академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. На мемориальных кладбищах и в других местах захоронения жертв блокады пройдут церемонии возложения венков и цветов. С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произведут полуденный выстрел, посвященный 78-й годовщине снятия блокады, а на Ростральных колоннах зажгут факелы. Кроме того, в памятные дни в Петербурге появится памятник блокадному учителю.

«В нашем городе сегодня проживают около 60 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все они пережили тяжелейшее время. Сегодня мы должны выразить им слова искренней признательности за ответственность и спокойствие, выдержку и терпение в период пандемии. Ветераны и сегодня показывают пример стойкости. По мере сил они участвуют в памятных мероприятиях», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным Смольного, в Петербурге на сегодняшний день проживает 59 850 человек из числа лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Из них около двух тысяч блокадников награждены медалями «За оборону Ленинграда».