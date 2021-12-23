Джакарта, 23 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По состоянию на 23 декабря в Индонезии подтвердили 4 261 208 носителей SARS-CoV-2.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, побороть коронавирус в Индонезии смогли 232 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 112 524 человека.

За сутки эпидемия унесла жизни 8 человек в Индонезии. Всего от COVID-19 умерли 144 042 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 108 540 055 человек.

Подробнее в материале:Полную вакцинацию от коронавируса прошли 108 млн жителей Индонезии