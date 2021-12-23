Самара, , 14:47 — REGNUM 559 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 196 360 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 6131 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 19 таких пациентов была конституирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 147 642 человека, в том числе 1023 человека победили вирус за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 декабря в Самарской области 565 носителей коронавируса.