Москва, 23 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. О федеральной поддержке реставрации объектов культурного значения на Мамаевом кургане в Волгограде в преддверии юбилея победы в Сталинградской битве попросили на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря местные журналисты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сталинградская победа

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В городе-герое к 75-летию Великой Победы отреставрировали монумент «Родина-мать зовёт!» Однако журналисты отметили, что на территории Мамаева кургана находятся ещё несколько памятников, нуждающихся в ремонте. Приближается юбилей победы в Сталинградской битве, могут ли эти объекты рассчитывать на федеральную поддержку, спросили у президента.

«К таким знаменательным датам в Волгограде нужно обратить внимание. Я для себя пометил. Я проверю, если недостаточно средств и если нужно что-то современнее сделать — сделаем», — ответил президент.

Юбилейную, 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отметят 2 февраля 2023 года.