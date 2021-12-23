Нарьян-Мар, , 14:44 — REGNUM В Ненецком автономном округе будут проводиться новогодние мероприятия с очным участием детей. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лиана Храпова.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Она отметила, что постановлением губернатора НАО Юрия Бездудного в регионе введен режим повышенной готовности и предусмотрены меры по предотвращению распространения COVID-19. Условием проведения мероприятий с участием взрослых и детей стало заполнение помещения, где они проводятся, не более чем на 30%.

Храпова также уточнила, что согласно постановлению губернатора, QR-коды предъявляют только лица, достигшие 18 лет.