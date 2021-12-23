Солигалич, Костромская область, 23 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Костромской области суд оправдал директора дома престарелых, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Интернат расположен в отдалённой деревнеВонышево Солигаличского района. Обвинителем по делу выступало межмуниципальное отделение МВД.

Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Солигаличском районе, в нём проживают 60 человек

По версии следствия директор соцучрежденияАндрей Корнилов заключил контракт на строительство ограждения интерната, в то время как на момент подписания договора оно уже было возведено. Таким образом, исполнитель незаконно получил 199 тысяч рублей, выделенных интернату департаментом по труду и социальной защите населения региона.

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что во время заключения контракта была построена лишь небольшая часть забора — 90 метров. Подрядчик доделал его оставшуюся часть — ещё 270 метров.

Суд пришёл к выводу, что у управленца дома престарелых не было умысла на хищение средств и оправдал его в связи с «недоказанностью совершения мошеннических действий». Приговор не вступил в законную силу, требований о пересмотре решения в вышестоящем суде от сторон пока не поступало.