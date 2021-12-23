Улан-Удэ, , 14:43 — REGNUM В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии, где в сильный мороз без отопления оказались тысячи людей, заместитель председателя республиканской Общественной Палаты Татьяна Думнова призвала земляков не подключать дополнительные отопительные приборы: рост нагрузки на электросети в Железнодорожном районе составляет порядка 30%.

Печь

«Уважаемые земляки, я предлагаю, у кого есть возможность, у тех, у кого маленькие дети, пожилые, поехать в гости к друзьям, родственникам, которые живут в домах с печным отоплением. У кого такой возможности нет, звоните на «горячую линию» по вашему размещению в пунктах временного размещения. Берегите себя и своих близких, не включайте самодельные электроприборы, пожаров и трагедий на праздник нам не нужно», — обратилась к жителям Улан-Удэ Бурятия Татьяна Думнова.

В городе Улан-Удэ на сегодняшний день развернуто 10 пунктов временного размещения на базе гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

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