Челябинск, 23 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Челябинской области 36-летний гражданин осуждён за преступление экстремистской направленности. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

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По данным следствия, мае он разместил в интернете статьи с призывами к возбуждению вражды и ненависти по признакам национальности и происхождения. Это преступление раскрыли сотрудники ФСБ России.

Суд назначил челябинцу два года заключения. Правда, это наказание является условным.