Москва, , 14:40 — REGNUM Моё отношение к Деду Морозу богообразное. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Поздравление президента с Новым годом Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я благодарен ему, нашей стране и жителям России за оказанное мне доверие на посту главы государства. И желаю всем гражданам всего самого наилучшего в Новом году», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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