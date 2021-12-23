Нарьян-Мар, 23 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе на Новый 2022 год запланировано 35 новогодних утренников и спектаклей. До пандемии (на Новый 2019 год) культурно-досуговыми учреждениями было проведено 116 новогодних детских концертов и спектаклей. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лиана Храпова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

По её словам, детей на новогодние мероприятия, проводимые учреждениями культуры, приходит значительно меньше, чем до пандемии. На праздничные мероприятия, посвященные Новому 2019 году, пришли 10 839 человек, на Новый 2021 год — 3 886 человек, а в 2022 год ожидается около 3 500 человек.

Новогодние праздничные мероприятия для детей проводятся на базе организаций культуры, подведомственных департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Чтобы на праздник могло прийти больше детей, учреждения культуры НАО предоставляют льготы детям в возрасте до 16 лет, детям-инвалидам, детям из многодетных семей.