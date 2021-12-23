Бейрут, 23 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Ливане вводятся особые меры безопасности на время Рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщает информационное агентство Lebanon 24.

Giorgio Montersino Ливан

По данным журналистов, о мерах защиты населения сообщило командование армии Ливана в четверг, 23 декабря.

Военные возьмут под охрану места массового скопления людей, особенное внимание уделяя христианским церквям и площадкам, где проводятся праздничные мероприятия. При этом в минобороны Ливана призвали жителей страны проявлять бдительность во время посещения общественных мест.

«По случаю праздников армейские подразделения начали принимать строгие меры безопасности в различных регионах Ливана, чтобы защитить религиозные объекты и обеспечить безопасную работу магазинов, а также туристических, коммерческих и экономических объектов» — сообщили в минобороны Ливана.