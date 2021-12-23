Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чувашии изменили приговор об условном сроке 24-летнему водителю, по вине которого в аварии получила травмы его пассажирка. По итогам апелляции назначено реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 24-летний житель Моргаушского района. Следствие установило, что 15 мая 2020 года около 22:10 он сел за руль в состоянии опьянения и на дороге Чебоксары — Сурское в Чебоксарском районе при движении со скоростью около 110 км/ч допустил опрокидывание автомобиля.

В аварии тяжёлые травмы получила пассажирка.

«В настоящее время женщина лишена возможности самостоятельного передвижения. Виновник не оказывает потерпевшей, имеющей детей, какой-либо действенной помощи по мотивам отсутствия у него денег», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

21 октября 2021 года Чебоксарский районный суд признал водителя виновным в «пьяном» ДТП с нарушением ПДД, повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Суд первой инстанции назначил ему три года условного срока, лишив на два года водительских прав.

Данный приговор обжалован прокуратурой Чебоксарского района, которая сочла его чрезмерно мягким. По итогам рассмотрения апелляционного представления судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии изменила приговор, назначив три года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Марпосадском районе Чувашии в аварию попал пассажирский автобус. В результате ДТП водитель иномарки, с которой столкнулся автобус, погиб на месте происшествия, ещё четыре человека получили медицинскую помощь.

Подробнее: В аварии с участием автобуса в Чувашии погиб один человек