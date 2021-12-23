Берлин, , 15:19 — REGNUM Представитель немецкой партии ХДС Юлия Клёкнер должна стать новым партийным казначеем. Об этом сообщают журнал SPIEGEL 23 декабря.

Назначенный председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц попросил экс-министра земли Рейнланд-Пфальц занять данный пост. Депутат Бундестага будет баллотироваться на онлайн-съезде партии 21 и 22 января.

При новом лидере партии в руководстве ХДС должны произойти серьёзные кадровые изменения. Например, Мерц хотел бы, чтобы предыдущий глава Союза малых и средних предприятий Карстен Линнеманн вёл политическую деятельность в качестве заместителя председателя партии.

Клёкнер недавно столкнулась с ограничениями голосования по постам в парламентской группе «Союза». Бывший министр был избран председателем рабочей группы по экономике, набрав всего 68,5 процента голосов. Напряжение усилилось из-за того факта, что несколько бывших министров получили право на должности внутри фракции после потери своих правительственных постов.

Сам Мерц одержал уверенную победу в гонке за председательство в ХДС над своими конкурентами Норбертом Реттгеном и экс-канцлером Хельге Браун. Мерц получил абсолютное большинство голосов при голосовании и теперь должен быть официально избран преемником Армина Лашета на съезде партии в январе 2022 года.