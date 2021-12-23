Сеул, , 14:36 — REGNUM Финансовая система Южной Кореи остаётся стабильной, однако рост цен на жильё и высокие долги домохозяйств являются серьёзными потенциальными рисками для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Банка Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что в конце сентября долги домохозяйств достигли рекордного уровня в $1,51 трлн.

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Эксперты отмечают, что цены на жильё продолжают расти, несмотря на меры правительства по их стабилизации. Рынок жилья остаётся нестабильным из-за дисбаланса спроса и предложения. Население берёт ссуды на покупку недвижимости в ожидании дальнейшего роста цен.

Эксперты предупреждают, что изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США и центральных банков других стран могут повысить волатильность рынка и риски ухудшения экономической ситуации в Южной Корее.

«Финансовые власти должны продолжать предпринимать усилия для постепенного снижения высокого уровня финансового дисбаланса», — говорится в отчёте Банка Кореи.