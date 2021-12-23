Берлин, 23 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Федеральные земли Германии могут рассчитывать на поддержку Берлина при строительстве социального жилья «в красно-желто-зеленых тонах». Программа государственного финансирования, рассчитанная до 2024 года, будет продолжена действующим правительством. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 декабря.

По словам нового министра строительства Клары Гейвиц (СПД), Берлин намерен поддержать федеральные земли финансами в размере одного миллиарда евро на строительство социального жилья в 2022 году.

«Я рада, что переговоры между федеральным правительством и штатами о финансировании на 2022 год удалось быстро завершить в текущем году», — заявила Гейвиц газетам медиагруппы Funke.

Она отметила, что федеральные земли получат в сумме один миллиард евро. Полученные финансовые средства власти земель смогут инвестировать в социальное жилье, что является хорошим сигналом для арендаторов, которые не могут позволить себе дорогие квартиры.