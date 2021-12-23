Москва, , 14:35 — REGNUM Генеральный директор Фонда Александра Печерского Юлия Макарова рассказала корреспонденту ИА REGNUM об итогах работы Фонда в 2021 году и планах на год наступающий.

Юлия Макарова Фонд Александра Печерского

Юлия Борисовна, завершается 2021 год, год 80-летия начала Великой Отечественной войны, одной из самых страшных страниц нашей истории. Какая работа в этом году была проделана Фондом Александра Печерского?

К началу года наш фонд завершал работу над проектом «Непокоренные», посвященному сбору информации о советских военнопленных и остарбайтерах — участниках сопротивления в нацистских лагерях. В начале года мы провели одноименную мультимедийную выставку в Президентской библиотеке. Мы работали над созданием нескольких документальных циклов для телеканала «Звезда», «Уроками Нюрнберга» для московских школ, принимали участие в создании художественного фильма «Нюрнберг», который планируется к выходу в конце следующего года. В году уходящем нами был запущен и проект «Полет из ада» — о подвиге Михаила Девятаева и других авиа-побегах из нацистского плена. Несмотря на пандемию, в этом году удалось провести и очередную художественную выставку «Немецкая оккупация» — в Набережных челнах.

Какие проекты Фонда были самыми трудоемкими?

«Уроки Нюрнберга» потребовал больших усилий, чтобы создать серию коротких фильмов, которые будут интересны школьникам. Ведь мы хорошо знали, что именно мы хотим рассказать, но плохо представляли, как это реализовать — таких «уроков», с такими сложными темами, для школьников еще никогда не создавали. Надеюсь, у нас получился в равной мере интересный и познавательный продукт. Ну и, конечно, самым трудоемким было создание совместно с ГАРФ портала, посвященного архивным документам о восстании в лагере смерти Собибор. Работа над этим порталом началась еще в 2018 г., а 14 октября текущего года, в годовщину восстания, он стал доступен широкой аудитории.Какие — самыми яркими, с Вашей точки зрения?

Наверное, самым ярким и удачным проектом этого года стало награждение Орденом мужества (посмертно) Марии Лангталер, скромной австрийской крестьянки, которая после восстания советских военнопленных в концентрационном лагере Маутхаузен в начале 1945 г., с риском для жизни укрывала в своем доме двух беглецов. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить Администрацию Президента РФ и МИД, поддержавших это наше начинание. Высокую награду дочери Марии — Анне Хакль, вручил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Расскажите отдельно о цикле документальных фильмов «Освободители», пожалуйста.

Летом на телеканале «Россия» вышел первый в своем роде фильм «Освободители», посвященный феномену освобождения Красной Армией нацистских лагерей (в лагерях различного назначения — концлагерях, пересыльных, лагерях для военнопленных, рабочих лагерях, гетто, было убито не менее 10 миллионов человек). Осенью на телеканале «Звезда» вышел восьмисерийный цикл фильмов об освобождении конкретных лагерей. Среди них фильм о знаковом для нашей работы ДУЛАГе 142 — единственном у нас в стране месте, где сохранилась аутентичная «инфраструктура» нацистского лагеря; и первый фильм о забытой странице истории — о лагерях на территории Австрии, который мы сделали при поддержке российско-австрийского форума «Сочинский диалог».

Каковы планы Фонда Александра Печерского на 2022 год?

Мы рассчитываем продолжать снимать документальные фильмы, посвященные забытым страницам военной истории; показать в России и за ее пределами нашу выставку о Нюрнбергском процессе, развивать проект «Немецкая оккупация». Ну и, конечно, продолжать реализовывать мемориальные инициативы по сохранению памяти о жертвах и героях нацистских лагерей, по награждению забытых героев и присвоению их имен улицам наших городов. Благодарим ИА REGNUM и Модеста Алексеевича Колерова за информационное содействие, рассчитываем на удачное развитие совместного проекта — установки трех мемориальных досок на месте бывших нацистских лагерей, его расширения на все субъекты РФ, в которых эта работа еще не началась…

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