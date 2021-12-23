Берлин, 23 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Он явно хочет положить конец давней вражде: назначенный председатель немецкой партии ХДС Фридрих Мерц дружески настроен по отношению к Ангеле Меркель и рассматривает возможность адаптации бывшего канцлера во время его пребывания в должности. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 декабря.

Мерц заявил: «Я был бы счастлив, если бы Ангела Меркель осталась с нашей партией. Я также хочу поддерживать хорошие связи со всеми своими четырьмя живыми предшественниками. Правильное отношение друг к другу — это часть ДНК нашей партии. В последнее время внутренний климат был для нас тяжелым. Я хочу его улучшить».

Мерц, у которого на протяжении длительного времени складывались напряженные отношения с бывшим канцлером, признал, что он слишком мало ценил роль Меркель в партии.

«Мы полностью недооценили Меркель. Взгляните на наше прошлое: Коль, Шойбле, Рюэ, Кох, Вульф, Мюллер. В то время женщины практически не играли роли в руководстве. Однако Меркель продемонстрировала настоящее политическое лидерство», — сообщил Мерц.