Красноярск, , 14:33 — REGNUM Суд Железнодорожного района города Красноярска 23 декабря принял решение о заключении вице-спикера краевого Законодательного собрания Сергея Натарова (ЛДПР) под стражу.

Суд Joe Gratz

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого суда, Натаров заключён под стражу на два месяца — до 20 февраля 2022 года.

По имеющейся информации, обвинение предъявлено по восьми эпизодам по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Читайте также: Жириновский отреагировал на задержание Натарова

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова стало известно 22 декабря.

Читайте также: Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края

Сообщалось, что задержание может быть связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Антона Натарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-спикер красноярского Заксобрания Натаров попал в больницу — версия