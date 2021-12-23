Берлин, , 15:20 — REGNUM В результате произведённых актов враждебности к еврейскому музыканту Гилю Офариму в отеле Лейпцига проводится обширное расследование. Комиссар по антисемитизму надеется, что такой подход создаст прецедент. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 декабря.

Комиссар федерального правительства по антисемитизму Феликс Кляйн призывает судебные органы проявлять большую настойчивость в выявленных случаях антисемитских высказываний.

«Я думаю, это хорошо, что правовое государство заботится о деле Гиля Офарима и расследует инцидент так подробно», — отметил Кляйн.

Он подчеркнул: «Но я бы хотел, чтобы полиция и прокуратура использовали ту же энергию в других антисемитских делах. Таких случаев было около 2200 только в 2020 году. Вместо этого многие расследования будут в ближайшее время приостановлены. Я слышу это снова и снова от пострадавших в еврейских общинах».

Офарим описал на видео в начале октября, что служащий отеля попросил его снять цепочку со звездой Давида. Затем он подал жалобу. В судебные органы поступили и другие сообщения — в том числе от сотрудника гостиницы, обвиненного в клевете.

«Антисемитизм часто даже не признается таковым. Вот почему комиссия ФРГ по борьбе с антисемитизмом и защите жизни евреев будет настаивать на улучшении подготовки и повышении квалификации судей в следующем году», — заявил федеральный комиссар по антисемитизму.