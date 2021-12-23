Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM За последние сутки в Петербурге госпитализирован 421 пациент с COVID-19, это на 13 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 23 декабря в городском оперштабе. Суточный рост госпитализации замедлился после существенного роста в предыдущий день.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

В ковидных стационарах города находится 6106 человек, что на 52 человека больше, чем в предыдущие сутки. За 22 декабря из больниц выписали по выздоровлению 407 человек (+23 к показателю предыдущих суток). В реанимационных палатах находятся 592 пациента (+6). К аппаратам ИВЛ подключены 322 пациента (+13).

В Петербурге коронавирусных больных принимают 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 38,85% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 24 924 пациентов (-522). На карантине находятся 3347 человек (+346), в обсерваторе — 85 человек (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,04 ед. и составляет 1,06 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2198 новых случаев коронавируса, выздоровели 2633 человека, скончались 55 человек.

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