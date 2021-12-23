Москва, , 14:32 — REGNUM Вопрос о том, как можно отдать приказ стрелять в своих: нужно задать нынешнему руководству Украины, где идут обстрелы Донбасса. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Спросите у политического руководства Украины: как они отдают приказы стрелять, в ежедневном режиме?» — подчеркнул президент.

В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию — провести выборы, объявить амнистию.

Они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами.

Будущее Донбасса должны определить жители региона, по-другому быть не может. А Россия выступит посредником», — объяснил Путин.

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