Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Делегация Ростовской области раздаст новогодние подарки детям в Сирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 декабря.

Donland.ru Новогодний подарок

Возглавит делегацию, которая отправится в Сирию в конце декабря, заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. В рамках гуманитарной акции новогодние сюрпризы преподнесут детям из девяти провинций. Общий вес подарков превышает 1 тонну. Это и сладости, и постельное белье, и детские вещи.

В настоящее время прорабатывается вопрос организации на Дону отдыха детей из Сирии, пострадавших от боевых действий.