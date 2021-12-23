Тюмень, , 14:32 — REGNUM В Тюмени проверяется информация о многочисленных нарушениях при организации питания в школе №7. Об этом сообщает пресс-служб прокуратуры Тюменской области.

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Отмечается, что 22 декабря 2021 года в СМИ размещена публикация об использовании в питании учащихся тюменской школы № 7 продуктов с истёкшим сроком годности, а также сообщается о других нарушениях в деятельности сотрудников столовой вплоть до воровства продуктов. Организатором питания в данной школе является комбинат школьного питания «Центральный».

Организована прокурорская проверка фактов, указанных в публикации. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям как организатора питания, так и администрации школы, которая должна осуществлять контроль за качеством поступающих продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 51% родителей высказали недовольство организацией школьного питания.

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