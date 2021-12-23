Берлин, 23 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Немецкая партия СвДП выступает за второй срок полномочий главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам лидера партии, парламентские группы СвДП на федеральном уровне и уровне земель призвали поддержать действующего президента страны. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 декабря.

Федеральный председатель партии СвДП Кристиан Линднер объявил о своем решении в Twitter. «Штайнмайер — выдающаяся личность, и во времена социальной поляризации он внес вклад в сплочение нашей страны. Мы с гордостью и большим уважением видим, что он готов к работе во второй раз», — пояснил Линднер.

Председатель парламентской группы СвДП Кристиан Дюрр отметил, что во время кризиса федеральный президент должен отстаивать принципы примирения и интегрирования.

«Во время пандемии Франк-Вальтер Штайнмайер стремился к диалогу с гражданами. Он обеспечил преемственность, и я уверен, что он надежно проведет страну через этот кризис во время своего второго президентского срока», — сообщил Дорр.

В мае 2021 года Штайнмайер объявил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства. Заявление представителя СДПГ встретило большое одобрение со стороны социал-демократов.