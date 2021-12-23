Нарьян-Мар, 23 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе на встречу Нового 2022 года для детей, обучающихся и проживающих в детском доме, планируются праздничные мастер-классы «Мастерская Деда Мороза», экскурсия на центральную площадь Нарьян-Мара Марад сей к Новогодней елке, участие в акции «Сохраним елочку, новогоднее поздравление-представление от «РУСВЬЕТПЕТРО», новогодняя программа «Приключение Деда Мороза и Снегурочки». Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лиана Храпова.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз

По её словам, ежегодно в новогодних праздничных мероприятиях принимают участие до 50 воспитанников детского дома, все из них получают новогодние подарки.

Она также сообщила, что Комплексный центр социального обслуживания НАО совместно с Ненецким региональным отделением Российского Красного Креста с 22 ноября по 31 декабря 2021 года объявил новогоднюю благотворительную акцию «Подари новогоднее чудо» по сбору новогодних подарков для больных детей. Собранные подарки будут переданы детям, проходящим лечение в детском отделении окружной больницы, детям-инвалидам, не посещающим образовательные учреждения по медицинским показаниям, а также детям-инвалидам, воспитывающимся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В КЦСО будет проведена новогодняя ёлка для детей, проходящих оздоровительный курс в группе дневного пребывания, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов. Дед Мороз и Снегурочка в рамках благотворительной акции поедут в Нарьян-Марскую окружную больницу 29 декабря 2021 года с новогодним театрализованным представлением «Зимней сказочной порой», уточнила Храпова.