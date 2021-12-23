Майкоп, 23 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Власти Адыгеи планируют построить новый туристический объект — развлекательный комплекс «Сафари-парк Адыгея» с этнодеревней. Местом его размещения может стать район хутора Казазово Теучежского района вдоль дороги М-4. Целью создания комплекса является привлечение внимания туристов к культуре и быту адыгов.

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В составе комплекса должны быть созданы в том числе контактный зоопарк, зоосад, гостиницы, точки общепита и торговли, аттракционы, бассейны. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей. Глава республики Мурат Кумпилов считает, что проект будет очень популярным среди туристов, следующих на Черноморское побережье.

«Адыгея расположена на пути к Черноморскому побережью, необходимо использовать это преимущество. Создание этнодеревни с информационным центром позволит нам познакомить гостей республики с адыгской культурой и бытом, национальной кухней, представить рекреационные возможности региона. Так мы привлечём в Адыгею дополнительный поток туристов, сможем эффективнее использовать развивающуюся туристскую инфраструктуру», — цитирует Кумпилова его пресс-служба.