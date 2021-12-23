Москва, 23 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Если дать рублю укрепиться, то это поддержит российскую экономику и снизит давление импортируемой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что рост цен в РФ — это «плата за открытость экономики», что инфляция в РФ в основном импортируемая, а также о том, что многие страны нарушают «макроэкономические параметры».

Рост цен

«Трудно спорить с тем, что существенный вклад в российскую инфляцию привносит рост цен на импортируемую продукцию. Это фактор значимый, но неоднозначно характеризующий меры, которые предпринимают правительство и ЦБ РФ, — сказал Ордов. — Однако если меры денежно-кредитной и бюджетной политики других стран неразумны и «нарушают макроэкономические параметры», то значит, наши правильные действия должны приводить к укреплению курса рубля, а не к росту стоимости кредитов для экономических субъектов. Это самый очевидный результат, отражающий баланс разумных и неразумных мер».

Но, как подчеркнул Ордов, правительство РФ в рамках бюджетного правила не хочет делать поблажки и корректировки на антиинфляционные мероприятия.

«Бюджетное правило, в рамках которого происходит выкуп валюты с рынка, обеспечивает эффект импорта инфляции, — констатировал Ордов. — Если мы убеждены в ошибочности действий ведущих мировых экономик, то, может, стоить позволить рублю укрепиться на период высокой мировой инфляции? Это поддержит российскую экономику и снизит давление импортируемой инфляции. Вряд ли получится победить инфляцию ростом ставок, и при этом не нанести урона российской экономической активности и перспективам роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что РФ закончит 2021 год с инфляцией на уровне 8%.