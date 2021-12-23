Тбилиси, 23 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Участники массовой голодовки в Тбилиси стремятся привлечь внимание к своей проблеме, но в политике лучше всё решать в формате диалога. Об этом 23 декабря заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она прокомментировала протестную акцию, на которой около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Саакашвили. Они с 21 декабря объявили голодовку и требуют освободить экс-президента из-под стражи.

«Я действительно считаю, что всегда есть возможность для диалога. Важно, чтобы политики прибегали к диалогу, а не к различным формам протестных акций, которые осложняют пандемическую ситуацию», — сказала Тикарадзе.

Стоит отметить, что сторонники Саакашвили называют его «политическим заключенным». Он сам заявляет о том, что в Грузии нужно совершить «революцию» по сценариям, осуществлённым в Армении и на Украине.