Берлин, 23 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. После продолжительного «ледникового периода»: марокканские власти рассматривает возможность нормализации отношений с Берлином ввиду смены правительства в Германии. Об этом сообщает немецкое агентство DW 23 декабря.

В дипломатическом кризисе между Марокко и Германией наконец намечены позитивные сдвиги. Министерство иностранных дел в Рабате в Twitter-аккаунта сослалось на «конструктивный подход» нового правительства в Берлине.

Есть надежда, что дипломатические представители обеих стран вернутся к нормальной работе. После смены правительства федеральное министерство иностранных дел Германии обновило информацию на своем веб-сайте и теперь говорит о Марокко как о «центральном партнере ЕС и Германии в Северной Африке». Кроме того, по мнению пришедшего правительства, Марокко играет «важную роль в обеспечении стабильности и устойчивого развития в регионе».

В марте правительство африканского государства прервало все контакты с посольством Германии в Рабате. МИД Марокко оправдывает свой шаг враждебными действиями со стороны ФРГ, которыми были нарушены интересы королевства.

Среди прочего, массовое недовольство в Рабате вызвала критика со стороны Германии по поводу одностороннего признания США претензий Марокко на Западную Сахару.