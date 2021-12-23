Берлин, 23 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. По меньшей мере один полицейский был ранен, а 11 демонстрантов были арестованы на неофициальном митинге в Мюнхене. Немецкая полиция описала поведение протестующих как «агрессивное». Об этом сообщило немецкое агентство DW 23 декабря.

22 декабря тысячи людей провели демонстрацию против мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Мюнхен на юге Германии. Согласно отчет, многие участники проявили агрессивное поведение по отношению к полиции.

В общей сложности арестовано 11 человек, а также зарегистрировано 14 уголовных инцидентов. По меньшей мере один офицер был тяжело ранен.

Демонстрация в Мюнхене произошла на фоне перерастания митингов по всей Германии в насилие, в результате чего несколько полицейских получили ранения в столкновениях с протестующими.

Атмосфера была воспринята офицерами как враждебная. Полиция заявила, что иногда сотрудники были вынуждены использовать перцовый баллончик и дубинки, чтобы отражать нападения протестующих.

Согласно заявлению полиции, многие протестующие, некоторые из которых привели с собой детей, вели себя неуважительно и оскорбляли полицейских.

В заявлении говорится, что полиция следовала руководящим принципам применения соразмерной силы, в связи с чем более строгие принудительные меры не применялись.