Москва, , 14:26 — REGNUM Россия хочет добрососедских отношений с Украиной. Но такие отношения практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине — нациков.

Мы хотим выстроить добрососедские отношения c Украиной, идем практически на всё, но как это возможно, с учетом их действий», — подчеркнул Путин.

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