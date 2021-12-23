Таганрог, Ростовская область, 23 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ростовской области спасателей привлекли к тушению загоревшегося автомобиля такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 23 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Инцидент произошёл на улице Чехова в Таганроге примерно в 12:10 мск. Автомобиль загорелся во время движения. К месту происшествия прибыли четырех огнеборца и одна спецмашина.

Причина пожара устанавливается. Находились ли в такси пассажиры, неизвестно.