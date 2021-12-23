Нарьян-Мар, , 14:23 — REGNUM В Ненецком автономном округе по закону «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» новогодние подарки детям будут закуплены за счет регионального бюджета и вручены детям. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лиана Храпова. Новогодний подарок состоит из кондитерского набора весом не менее 1 кг и сувенира.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, их получают дети в дошкольных образовательных организациях, в том числе частных, дети, обучающиеся в начальных школах, дети, достигшие одного года и не посещающие дошкольные учреждения, дети, не посещающие образовательные организации НАО по медицинским показаниям.

Всего в 2021 году закуплено 7 300 подарочных наборов, на которые бюджет НАО потратит 4 480 тысяч рублей. Контракт на поставку подарков по конкурсу достался ООО «Трейд», уточнила Храпова.