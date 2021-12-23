Скопье, , 14:40 — REGNUM Собственники македонских строительных компаний потребовали от правительства Северной Македонии внесения в законопроект о запрете на работу в воскресенье пункта, делающего исключение для строительных работ. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Так, в ассоциации строителей отметили, что введение обязательного нерабочего дня в воскресенье приведет к затягиванию строительства и повлечет для бизнеса необходимость уплачивать штрафы.

Министр транспорта Северной Македонии Благой Бочварски пообещал провести встречу с представителями строительного бизнеса и выслушать их предложения.

С 1 января 2022 года 92% занятых в частном секторе Северной Македонии получат гарантированный выходной день в воскресенье. Оставшиеся восемь процентов работают на предприятиях с непрерывным рабочим циклом.

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