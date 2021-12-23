Франция рассекретила архивы о войне за независимость Алжира
Париж, 23 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Франция открыла архивы, касающиеся судебных дел и полицейских расследований в Алжире, сообщает Le Figaro.
(сс) kropekk_pl
Архив
Министерство культуры Франции опубликовало данные архивов в связи с войной в Алжире в период с 1 ноября 1954 года по 31 декабря 1966 года.
Архивы были недоступны в течение 75 лет.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь историкам пролить свет на действия Франции в Алжире с начала 1954 года до обретения независимости в 1962 году.