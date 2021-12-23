Париж, 23 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Франция открыла архивы, касающиеся судебных дел и полицейских расследований в Алжире, сообщает Le Figaro.

(сс) kropekk_pl Архив

Министерство культуры Франции опубликовало данные архивов в связи с войной в Алжире в период с 1 ноября 1954 года по 31 декабря 1966 года.

Архивы были недоступны в течение 75 лет.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь историкам пролить свет на действия Франции в Алжире с начала 1954 года до обретения независимости в 1962 году.