Москва, 23 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Российская сторона, несмотря на все противоречия, исполняет порядка 95% решений Европейского суда по правам человека. Об этом 23 декабря сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Espch.ru ЕСПЧ

«У нас с ЕСПЧ известные есть противоречия и проблемы, но в принципе, если посмотреть в целом на статистику, то больше 90% решений ЕСПЧ, даже порядка 95%, мы исполняем: выплачиваем компенсации, принимаем меры по изменению законодательства, практики», — сказал в беседе с РИА Новости дипломат.

Он также указал на наличие резонансных дел, по которым у России и ЕСПЧ возникают противоречия из-за противоречий с положениями Конституции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. По словам главы государства, подобное является неприемлемым, тем не менее Россия и в этом случае следует решениям ЕСПЧ.