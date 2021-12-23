Стокгольм, , 16:18 — REGNUM В течение восьми месяцев муниципальный менеджер в муниципалитете Эвертурнео (лен Норрботтен, Швеция) заверял счета от своей компании на сумму 340 евро. Как оказалось, всего фирма чиновника выставила муниципальным властям счета на сумму около 13 600 евро за различные товары. Об этом 23 декабря сообщил телеканал SVT.

1000 шведских крон (сс) Sveriges Riksbank

«В закупках товаров нет ничего необычного, но понятно, что нельзя заверить счета от своей собственной компании. У нас это запрещено, но мы, наверное, не были совсем ясны с предоставляемой нами информацией», — заявила глава муниципалитета Анна Андерссон.

«Мы приобретаем много товаров и услуг у фирм в нашем муниципалитете. Мы не можем отказываться от услуг каких-то фирм только лишь потому, что они имеют связи с нашим служащим, менеджером или политиком, потому что иначе мы не сможем работать с другими фирмами. У нас нет договоров на всю приобретаемую продукцию, поэтому мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, речь не идет только об одном случае», — объяснила Андерссон.