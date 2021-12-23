Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Проведение новогодних корпоративов в Молдавии разрешено, но должны быть выполнены требования по профилактики эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Корпоратив Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

В ведомстве отметили, что на мероприятии не должно быть более 25 участников. Вход для всех разрешается только при предъявлении ковид-паспорта.

Сообщается, что нововведения действуют с 23 декабря по 15 января 2022 года. Правила действуют на территории всей республики, независимо от установленного кода эпидемиологической опасности.

Стоит отметить, что в Молдавии с ноября постепенно снижается среднесуточное число выявленных случаев заражения коронавирусом.