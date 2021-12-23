Самара, 23 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Krti.gov.spb.ru Тучков мост на ремонте

Сообщается, что 22 декабря строители начали пятый этап надвижки металлоконструкций пролетного строения Волжского моста в составе Обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». В итоге, до Нового года, металлоконструкции пролета должны надвинуться на 23 опору.

Отмечается, что уже состоялись надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух пролетных строений на левом берегу.

Сообщается, что общая протяженность мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Надвижка идет к центру русла реки Волги, с двух сторон.

В настоящее время на объекте трудятся свыше 1,2 тысяч человек и порядка 250 единиц техники. Работы планируется завершить до 31 декабря 2023 года.