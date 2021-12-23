Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM В Ростовской области снизилась нагрузка на ковидные госпитали. Стационары заполнены на 72%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 декабря.

Борьба с коронавирусом Александр Куликов © ИА REGNUM

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На стационарном лечении остаются 2 574 пациента. Состояние 46 человек врачи оценивают как тяжёлое. 10 492 жителей Ростовской области находятся на амбулаторном лечении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. В связи со снижением числа госпитализаций ковид-пациентов на Дону с 20 декабря возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

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