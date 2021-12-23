Абакан, 23 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Хакасии осуждена жительница города Абакана, обвиняемая в организации подготовки заказного убийства своего бывшего супруга. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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53-летняя горожанка признана виновной по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «З» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству по найму»).

Установлено, что женщина и мужчина развелись в 2018 году. Затем последовал раздел имущества. Абаканка захотела расправиться с бывшим супругом. В октябре 2020 года она обратилась к знакомому с просьбой найти человека, готового за деньги стать киллером.

Знакомый согласился, однако на самом деле просьбу женщины выполнять не собирался. Абаканка встретилась со знакомым и передала ему 100 тысяч рублей для последующей передачи киллеру.

В ходе последующих встреч осуждённая передала знакомому информацию о месте жительства, работы, транспортных средствах и маршрутах передвижения бывшего супруга. Также она передала ему под расписку ещё 70 тысяч рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. С этого момента действия горожанки находились под контролем правоохранителей.

При дальнейших встречах женщина подробно инструктировала знакомого, выступившего в роли исполнителя. Она передала ему фотографии экс-супруга и пообещала заплатить ещё 100 тысяч рублей. Способ убийства она оставила на усмотрение «исполнителя».

23 декабря 2020 года мужчина сообщил злоумышленнице о якобы совершённом убийстве. При встрече она передала ему ещё 100 тысяч рублей и вернула расписку.

Действия обвиняемой были пресечены, её задержали оперативные сотрудники.

Суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

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