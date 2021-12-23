Москва, , 14:17 — REGNUM Об уголовных делах по пыткам в тюрьмах пока что рано выдвигать какие-либо суждения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я смотрю на информацию, поступающую из разных источников. Не то что мне кто-то принёс и положил какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал», — заявил Путин.

«Возможны ли здесь какие-то ошибки? Да, такое, наверное, тоже бывает. Жизнь сложна и многообразна, ничего здесь с этим не поделаешь. Но всё же в данном случае нужно прежде всего опираться при оценке этой ситуации на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Там уже, по-моему, свыше десятка уволенных. И по ним идут уголовные дела. Вот мы давайте посмотрим, разберёмся в этом. Уверяю вас — там нет ни одного заинтересованного в каком-либо деле следователь! Мы потому и разделили Следственный комитет и прокуратуру», — указал он.