Уппсала, Швеция, 23 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Для кого-то в качестве домашнего украшения хватает поставить одного Деда Мороза, но у Бертиля Фриска, проживающего в шведской Уппсале, дома хранится коллекция из более чем 5800 фигурок различной формы. Об этом 23 декабря рассказали журналисты телеканала SVT, побывав в гостях у коллекционера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дед Мороз

Бертил рассказал журналистам, что он верит в существование Деда Мороза, несмотря на свой пенсионный возраст.

«Бывают вещи, которые никак нельзя объяснить по-другому», — отметил мужчина.

«Моим самым первым рождественским подарком от бабушки и дедушки был деревянный Дед Мороз. Он так и жил с ними, потом с мамой и папой. Когда они ушли из жизни, он переехал сюда домой ко мне, и тогда я подумал, что одному ему будет скучно», — рассказал коллекционер.