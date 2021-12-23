Стокгольм, 23 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 23 декабря, на территории Швеции стали действовать обновленные рекомендации Агентства общественного здравоохранения, утвержденные правительством. О степени жесткости новых антиковидных мер рассказали журналисты SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

С 23 декабря в любых общественных местах граждане должны избегать скопления людей. Все, кто в состоянии работать удаленно, должны оставаться дома.

Барменам и официантам запрещено обслуживать посетителей кафе и ресторанов, если они стоят. Расстояние между отдельными лицами или компаниями посетителей должно составлять не менее одного метра.

На массовых мероприятиях с участием более 20 человек все должны сидеть, независимо от того, привиты ли они или нет. На мероприятиях с участием более 500 человек правило сидячей аудитории сохраняется и вводится требование по предъявлению QR-кодов.

В любых торговых площадях, включая спортзалы, вводится требование по заполняемости помещений: десять квадратных метров на одного человека.