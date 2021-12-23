Нарьян-Мар, , 14:15 — REGNUM В Ненецком автономном округе на центральных площадях в 43-х населенных пунктах и в каждом учреждении культуры ежегодно устанавливаются новогодние ёлки. К Новому 2022 году всего будет поставлено 60 новогодних ёлок. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лиана Храпова.

Елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главная новогодняя ёлка округа устанавливается на центральной площади Марад' сей города Нарьян-Мара. Она искусственная и её высота составляет 15,5 метров. Ставит елку муниципальное учреждение «Чистый город». Её установка обойдется в 100 тысяч рублей.