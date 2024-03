Сеул, 23 декабря, 2021, 18:02 — ИА Регнум. DK (настоящее имя — Ли Сокмин), вокалист южнокорейской корейской поп-группы Seventeen, порадовал фанатов новым сольным синглом You're My Christmas. Об этом 23 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

Песня стала первым сольным релизом вокалиста с момента выхода его дебютной работы в составе Seventeen в 2015 году. Релиз You're My Christmas является последним в череде сольных треков от участников группы Seventeen. Ранее состоялся дебют рэпера Вернон (настоящее имя — Хансоль Вернон Чхве) с песней Bands Boy в ноябре 2021 года и ЮнаДжонхана с японской и корейской версиями сингла Dream, вышедшего в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно, что другой участник группы Woozi (настоящее имя — Ли Джи Хан) собирается выпустить свой собственный микстейп в январе 2022 года. Предстоящий проект ознаменует его первый сольный релиз после того, как он выступил сопродюсером большей части дискографии Seventeen за последние шесть лет.