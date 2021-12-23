Махачкала, , 14:14 — REGNUM Бюджет Дагестана на 2022 год будет дефицитный. Размер дефицита составит 12,2 млрд рублей при планируемых доходах в объеме 170,5 млрд рублей и расходах в сумме 182,7 млрд рублей.

Бюджет Urosario.edu.co

По словам председателя комитета парламента Дагестана по бюджету, финансам и налогам Марата Ильясова, приоритетными направлениями остаются образование, социальная защита, здравоохранение и спорт.

«Основной частью доходов остаются межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции) — 126 млрд 764 млн рублей. Основные разделы расходов республиканского бюджета на 2022 год: образование — 60,7 млрд рублей, социальная политика — 49,4 млрд руб., республиканская инвестиционная программа — 20,6 млрд руб., дорожное хозяйство — 12,8 млрд руб., сельское хозяйство и рыболовство — 4,2 млрд руб., культура и кинематография — 3 млрд руб., физическая культура и спорт — 3,8 млрд руб.»— говорится в сообщении пресс-службы республиканского минфина.