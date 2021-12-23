Стокгольм, , 14:23 — REGNUM 27 декабря в Швеции кампании по массовой вакцинации населения от COVID-19 исполнится ровно один год. Итоги иммунизации населения подвела генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

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«Около миллиона шведов еще не вакцинированы и имеют высокий риск заражения … Для невакцинированных людей риск попасть в реанимацию в 11 раз выше, чем для вакцинированных», — сказала Виселл.

«Защита со временем снижается, поэтому необходима проходить ревакцинацию», — подчеркнула глава ведомства.

Стоявшая рядом министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен в свою очередь отметила, что правительство Швеции и Ассоциация органов областного и местного самоуправления подписали соглашение на 20 миллионов евро по продолжению кампании по вакцинации в 2022 году.