Москва, 23 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Mil.ru Флаги России и Китая

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По словам российского лидера, тесное и плодотворное сотрудничество РФ и КНР идет в разных отраслях. В числе таких он назвал атомную энергетику, высокие технологии, космос. Однако одной экономикой работа не ограничивается — взаимодействие между странами происходит в гуманитарной, культурной, а также других сферах.

«Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации. Мы развиваем и сотрудничество между вооруженными силами. Это всеобъемлющее партнерство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае между Россией и Китаем. И эта напряжённая работа идет на пользу, как китайскому, так и российскому народу и является серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене», — сказал Путин.