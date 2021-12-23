Москва, , 14:12 — REGNUM Можно предположить, что в 2022 году власти РФ продлят меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила заведующая лабораторией исследований проблем устойчивого развития института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова.

Бизнесмены geralt

«Пандемия оказала влияние главным образом на субъекты малого и среднего предпринимательства. Этим компаниям в основном и оказывалась поддержка, — сказала она. — В прошлом пакете антикризисных мер очень востребованными оказались также субсидии на выплату зарплаты: по данным Минэкономразвития, 18% опрошенных компаний обратились за этой мерой к государству, 21% опрошенных воспользовались снижением страховых взносов. Примерно такой уровень и стоит ожидать. Можно предположить, что меры поддержки будут продлеваться. Например, мораторий на выездные проверки субъектов малого и среднего предпринимательства (за некоторым исключением) продлили на весь 2022 год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее властям РФ посоветовали донастроить уже апробированные меры государственной поддержки.

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